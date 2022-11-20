Доследственная проверка начата после столкновения большегруза с поездом в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Доследственная проверка началась в Иркутской области после происшествия на Восточно-Сибирской железной дороге. Сегодня, 20 ноября, днем большегруз выехал на запрещающий сигнал светофора на ж/д переезде и столкнулся с грузовым поездом. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

- Это произошло на переезде «128 км ВСЖД», - говорят следователи. - Водитель транспортного средства скончался на месте, повреждены контактная сеть и локомотив.

Следователи и криминалисты работают, устанавливают все обстоятельства ДТП, доследственная проверка проводится по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Как рассказали на ВСЖД, к месту были отправлены восстановительные поезда со станций Тайшет и Вихоревка, ко всему прочему, ожидается задержка поездов. Стоит отметить, что удар был страшной силы. Машинист применил экстренный тормоз, но расстояние оказалось не достаточно, чтобы поезд остановился - фото и подробности здесь.

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