Движение поездов на ВСЖД после столкновения локомотива с большегрузом восстановлено

Движение поездов на ВСЖД после столкновения поезда с большегрузом восстановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с 20 ноября на Восточно-Сибирской железной дороге полностью восстановлено движение поездов после ДТП, случившегося в Чунском районе на ж/д переезде перегона ст. Новочунка – ст. Сосновые Родники. Там большегруз «FAW J6» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед поездом. Машинист нажал на тормоз, но быстро остановиться локомотив не смог. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службах ВСЖД и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм, - отмечают специалисты. – Также была повреждена опора контактной сети, кузовом автомобиля перекрыло движение по обоим путям перегона.

Из-за ДТП были задержаны два поезда - № 71 «Северобайкальск-Иркутск» на 1 час и 1 минуту и пассажирский поезд № 72 «Иркутск - Северобайкальск» на 1 час 49 минут.

Продолжаются работы по восстановлению опоры контактной сети. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

- Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожных переездах. – сообщили в прокуратуре. - По ее окончанию при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото с места ДТП смотрите здесь.

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