Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 21 ноября 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 21 ноября 2022 будет с переменной облачностью, также ожидаются осадки – выпадет слабый снег. Об этом КП-Иркутск рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 21 ноября 2022

- Погода в Иркутске 21 ноября 2022: в городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем ждем температурные показатели до -4…-6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 85%. Что касается прогноза по региона, погода в Иркутской области 21 ноября предполагает сильный ветер, порывы будут до 15-17 м/с, выпадет снег, начнутся метели. Днем столбики уличных термометров покажут -4…-9, если небо закроют облака, похолодает до -14…-19. Холоднее всего на северо-востоке Приангарья, там в понедельник до -18…-23.

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