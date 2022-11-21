Императорский удав появился в Сибирском зоопарке в Иркутске. Фото: Сибирский зоопарк в Иркутске

В Сибирском зоопарке Иркутска в микрорайоне Солнечный пополнение. В экспозиции организации теперь есть императорский удав. Это самочка. Зовут ее Лилия. Об этом КП-Иркутск рассказали в зоопарке.

- Возраст удава? Лилия родилась в 2019 году, - говорят в Сибирском зоопарке. – Ее нам отдали владельцы. Молодой человек уехал учиться, а родным стало тяжело присматривать за ней.

Теперь императорский удав в надежных руках, уход за ним будет совершаться на должном уровне, а иркутяне смогут воочию понаблюдать за красотой этой неядовитой змеи.

СПРАВКА «КП»

Императорские удавы – это неядовитые змеи из семейства ложноногих. Вырастают в среднем от 1.3 метров до двух с половиной, но могут встречаться и гиганты до 3.7 метров. Весят обычно килограммов шесть, самки тяжелее самцов.

В природе императорские удавы могут прожить 10-15 лет, в условиях террариума до четверти века, а то и дольше.

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