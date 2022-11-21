14 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе с 14 по 20 ноября. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю с 14 по 20 ноября произошло 13 ДТП. В них пострадали 14 человек – 9 взрослых и пятеро детей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Всего за эти семь дней зарегистрировано восемь столкновений транспорта, - говорят сотрудники ГИБДД. – Четыре раза водители сбили пешеходов, также было одно падение пассажира.

Инспекторы отмечают, что обязанность соблюдать правила дорожного движения есть не только автомобилистов, но и у пешеходов. Напомним, накануне в Приангарье произошло два смертельных ДТП, оба с участием большегрузов. Так, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд. Машинист нажал на экстренный тормоз, но расстояния не хватило, чтобы затормозить. Удар был страшной силы, кабина превратилась в груду металла, мужчина за рудем большегруза погиб. Также ДТП со смертью водителя произошло на трассе Байкал в районе поселка Моты.

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