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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 2:01

Два сибиряка незаконно срубили леса на 300 тысяч рублей под Братском

Незаконную рубку пресекли полицейские
Мария КНЯЗЕВА
Два сибиряка незаконно срубили леса на 300 тысяч рублей под Братском

Два сибиряка незаконно срубили леса на 300 тысяч рублей под Братском

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Решили далеко не ездит. Двое мужчине 43 и 46 лет, проехав три километра от жилого района Порожский города Братска, спилили там примерно 11 кубов сосны и лиственницы. У обоих не было разрешающих документов. Черных лесорубов полицейские поймали с поличным. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, составил более 300 тысяч рублей, - говорят в полиции. - Мужчины свою вину в содеянном полностью признали.

Сотрудники МВД «Братское» изъяли срубленные деревья, а также бензопилу и грузовой автомобиль «ГАЗ», который сейчас находится на штрафстоянке. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Один из мужчин на время расследования будет находиться под подпиской о невыезде.

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