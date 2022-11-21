Два сибиряка незаконно срубили леса на 300 тысяч рублей под Братском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Решили далеко не ездит. Двое мужчине 43 и 46 лет, проехав три километра от жилого района Порожский города Братска, спилили там примерно 11 кубов сосны и лиственницы. У обоих не было разрешающих документов. Черных лесорубов полицейские поймали с поличным. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, составил более 300 тысяч рублей, - говорят в полиции. - Мужчины свою вину в содеянном полностью признали.

Сотрудники МВД «Братское» изъяли срубленные деревья, а также бензопилу и грузовой автомобиль «ГАЗ», который сейчас находится на штрафстоянке. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Один из мужчин на время расследования будет находиться под подпиской о невыезде.

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