Иркутский кинофестиваль «Человек и природа» в 2023 году получит федеральную поддержку. Фото: правительство Иркутской области

Минкульт России включил международный кинофестиваль «Человек и природа» имени В.Г. Распутина в список значимых кинособытий. В 2023 году мероприятие получит федеральную поддержку. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Эксперты оценивали масштаб мероприятия, вовлеченность в него общественности, и само собой - значимость для развития киноиндустрии в регионе. Благодарен федеральному министерству за столь высокую оценку, - рассказал глава региона.

Напомним, ранее директор Иркутского областного кинофонда Андрей Иванович Сальников дал

эксклюзивное интервью газете «Комсомольская правда». Он рассказал чем «Человек и Природа» цепляет зрителей уже больше двадцати лет.

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