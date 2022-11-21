Жителя Иркутска обвинили в нарушении воздушного пространства за съемку с дрона Фото: Александр ГЛУЗ

Жителя Иркутска привлекли к административной ответственности за съемку с дрона. Мужчина в сентябре этого года сделал несколько кадров с воздуха на территории детского сада и школы в Ангарске. Его обвинили в нарушении правил использования воздушного пространства. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной. прокуратуры.

- Осуществление фото- и видеосъемки местности квадрокоптером относится к деятельности по использованию воздушного пространства. На ее осуществление необходимо получение соответствующих разрешений, в том числе от органа местного самоуправления, на выполнение полетов беспилотного воздушного судна над территорией населенного пункта, - рассказали в ведомстве.

У видеооператора необходимых документов при себе не оказалось. Однако штрафовать нарушителя не стали, в первый раз ему вынесли предупреждение.

Напомним, летом прошлого года в ГУ МВД России по Иркутской области рассказали о новом способе ловли водителей, выезжающих на встречку. Во время рейдов инспекторы ГИБДД фиксировали нарушения дронами с воздуха, а также камерами на опасных участках трассы с поворотами и подъемами.