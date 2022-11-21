Предложения профессионального техникума в Братске могут учесть при разработке стратегии развития среднего профобразования.

Предложения руководства Братского профессионального техникума необходимо учесть при разработке стратегии развития среднего профессионального образования до 2030 года. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Георгий Любенков и Олег Попов посетили учебное заведение. Среди озвученных предложений - обновление оборудования и обеспечение помещениями по требованиям надзорных органов.

- Вопросов, которые требуют решения, немало, - сказал заместитель председателя комитета по бюджету ЗС Георгий Любенков. – Решено направить предложения в проект стратегии развития среднего профобразования в Иркутской области.

Одна из главных проблем Братского техникума – не хватает помещений, которые соответствуют санитарным нормам. А филиалы учреждения, расположенные в поселках Прибрежный и Тангуй, размещаются в арендованных зданиях, которые находятся в аварийном состоянии. Есть сложности с обновлением производственной базы с гаражами, лабораторией и пунктами техобслуживания. Отсутствуют тренажеры, устарела техника и оборудование.

- Хорошим подспорьем могло бы стать профильное крупное агропредприятие, заинтересованное в выпускниках, и способное стать базовым для техникума, но таких предприятий в районе не нашлось, - отметил Георгий Любенков.

Тем не менее, в Братском техникуме готовят специалистов, в которых нуждается агропромышленный комплекс региона.