Мост через реку Каймоновка в Усть-Кутском районе ввели в эксплуатацию досрочно

Мост через реку Каймоновка в Зиминском районе ввели в эксплуатацию досрочно. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В Приангарье введен в эксплуатацию еще один мост. На год раньше назначенного срока завершились работы на объекте через реку Каймоновка. Капитальный ремонт начался в январе 2022-го. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- На мосту произвели устройство выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного слоя бетона. Также дорожники отсыпали земляное полотно и слои основания дорожной одежды, выполнили работы по устройству дорожной одежды из асфальтобетона в объеме более 1 тысячи тонн, - рассказали специалисты.

Напомним, 33-метровая переправа располагается на трассе «Вилюй», на 502 километре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сыну 10 месяцев, а я не могу взять его на руки»: Молодая мама сломала запястье, поскользнувшись возле торгового центра в Иркутске. Жительница Иркутска упала на льду возле торгового центра и сломала руку. (подробности)

«Как превращаются в зверя?»: Константин Богомолов рассказал, зачем снял сериал про ангарского маньяка Попкова, убившего более 80 человек. Режиссер Константин Богомолов в Иркутске выступал на фестивале «Энергия». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08