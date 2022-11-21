Агропромышленные техникумы Иркутской области надо включать в реестр сельхозтоваропроизводителей

Ольга Безродных: Агропромышленные учреждения профобразования стоит включить в реестр сельхозтоваропроизводителей.

Ольга Безродных посетила Заларинский агропромышленный техникум, в котором сегодня учится 891 студент. В учреждении готовят по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Два филиала работают в Кутулике и Новонукутске. Для иногородних есть общежития в Заларях и Кутулике, однако этого не хватает. В то же время на территории техникума есть здание, которое не эксплуатируется, поскольку непригодно для проживания.

- Необходимо его обследовать и решить, либо его сносить и строить новое, либо капитально ремонтировать, - рассказала председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области. Техникум она посетила в рамках работы депутатов над концепцией модернизации системы среднего профобразования.

Кроме этого, необходимо создать еще больше учебных мастерских, оснастить лаборатории по стандартам World Skills Russia.

- Техникумам необходима современная сельскохозяйственная техника, - добавила Ольга Безродных. – Поэтому стоит вернуться к рассмотрению вопроса о включении агропромышленных учреждений среднего профессионального образования в реестр сельхозтоваропроизводителей региона. Таким образом, техникумы смогут получать поддержку министерства сельского хозяйства в виде целевых субсидий и средства направлять на покупку техники.