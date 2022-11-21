«Байкал-Энергия» выиграла нижегородский «Старт» в гостевом матче чемпионата России. Фото: ХК«Байкал-Энергия»

Продолжается XXXI Чемпионат России по хоккею с мячом. Накануне, 20 ноября, на льду стадиона «Труд» в Нижнем Новгороде встретились спортсмены команды «Старт» и «Байкал-Энергии». Для сибиряков это первая выездная игра в сезоне. Иркутяне обыграли противников со счетом 3:4. За матчем следили 480 зрителей. Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба в соцсетях.

В турнирной таблице «Байкал-Энергия» находится на третьем месте.

Следующий матч иркутяне проведут в Ульяновске. Их соперниками на льду станут игроки «Волги» 23 ноября.

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