77 штрафов ГИБДД оплатил житель Иркутской области, чтобы продать машину Фото: Василий Вахрин

В Приангарье судебные приставы убедили очередного должника расстаться со своими деньгами. Так, житель города Шелехова намеренно не оплачивал штрафы за нарушение ПДД. Их у него накопилось 77! На своей Toyota Auris он "налихачил" на 44 тысячи рублей. Сотрудник иркутского ГУФССП наложил запрет на регистрационные действия в отношении иномарки. Мужчину предупредили, что если тот не погасит задолженность в ближайшее время, его автомобиль арестуют и продадут. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

- Так как мужчина собирался продавать машину, он не был заинтересован в реализации своего имущества на публичных торгах. Гражданин изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме, - рассказал судебный пристав-исполнитель Шелеховского районного отделения судебных приставов Марина Кобак.

Иномарку 2007 года выпуска оставили ее хозяину. Мужчина освободился от статуса злостного должника.

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