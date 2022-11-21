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НовостиОбщество21 ноября 2022 4:02

77 штрафов ГИБДД оплатил житель Иркутской области, чтобы продать машину

Должник отдал более 40 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
77 штрафов ГИБДД оплатил житель Иркутской области, чтобы продать машину

77 штрафов ГИБДД оплатил житель Иркутской области, чтобы продать машину

Фото: Василий Вахрин

В Приангарье судебные приставы убедили очередного должника расстаться со своими деньгами. Так, житель города Шелехова намеренно не оплачивал штрафы за нарушение ПДД. Их у него накопилось 77! На своей Toyota Auris он "налихачил" на 44 тысячи рублей. Сотрудник иркутского ГУФССП наложил запрет на регистрационные действия в отношении иномарки. Мужчину предупредили, что если тот не погасит задолженность в ближайшее время, его автомобиль арестуют и продадут. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

- Так как мужчина собирался продавать машину, он не был заинтересован в реализации своего имущества на публичных торгах. Гражданин изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме, - рассказал судебный пристав-исполнитель Шелеховского районного отделения судебных приставов Марина Кобак.

Иномарку 2007 года выпуска оставили ее хозяину. Мужчина освободился от статуса злостного должника.

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