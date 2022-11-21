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НовостиОбщество21 ноября 2022 4:10

Учебно-методический центр патриотического воспитания молодежи «Авангард» открыли в Иркутске

Ирина Синцова рассказала, что у школьников появилась возможность освоить ОБЖ на практике
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Ирина Синцова: Старшеклассники Иркутска получили возможность осваивать учебную программу по ОБЖ на практических занятиях.

Ирина Синцова: Старшеклассники Иркутска получили возможность осваивать учебную программу по ОБЖ на практических занятиях.

В Иркутске открылся региональный учебно-методический центр патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он работает при центре «Патриот». В нем будут проходить учебные сборы по основам военной службы для двух тысяч юношей - 10-классников. Это занятия по строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовке, изучению общевоинских уставов, химической, радиационной и биологической защите.

- У ребят появилась возможность осваивать учебную программу по ОБЖ на практических занятиях, рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова. Она приняла участие в церемонии открытия центра.

В «Авангарде» открылась первая смена. К занятиям приступили ученики средней общеобразовательной школы № 14.

- В связи с открытием центра на рассмотрение областного парламента внесены поправки в закон о физической культуре и спорте. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии, - добавила Ирина Синцова.

Поправки предусматривают, что спортивная подготовка может осуществляться на основании государственного или муниципального задания за счет бюджета, а система оплаты тренеров распространяться на тех, кто реализует дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.