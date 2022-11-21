400 тысяч рублей перечислило ЗС в поддержку мобилизованных из Иркутской области

Законодательное Собрание перечислило более 400 тысяч рублей в поддержку мобилизованных Иркутской области.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области и сотрудники аппарата собрали 400 тысяч рублей для мобилизованных из региона. Средства перечислены в фонд проекта «Все для Победы», который ведет Общероссийский народный фронт. Присоединиться могут и жители Приангарья.

Спикер ЗС Александр Ведерников встретился с главой регионального исполкома ОНФ Еленой Зубун. Она рассказала, что благотворительная акция проводится, чтобы помочь участникам специальной военной операции, мирным жителям, мобилизованным гражданам.

На сайте проекта «Все для Победы» размещен куар-код для каждого региона. На собранные средства закупается специальное оборудование по списку, который составляет правительство области. Кстати, для жителей Приангарья уже направлена первая заявка на закупку оборудования.

Александр Ведерников призвал подключиться к акции жителей Иркутской области и другие органы власти.