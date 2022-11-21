Выборы завершились в трех районах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подведены итоги выборов в трех районах Приангарья. Глав избирали в селе Тангуй и поселке Карахун Братского района, а также в селе Шелехово Тайшетского района. Жители Хужира голосовали за претендентов в депутаты местной думы. Об этом сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

- В Шелеховском МО главой избран Роман Кабиров, его результат - 52,17%, - рассказали на сайте регионального отделения. - В Карахуне победил кандидат Андрей Иосифов, за которого проголосовали около 70% избирателей. В Тангуйском МО победила действующая глава Ольга Башкова.

Семь из восьми мандатов в думе Хужирского муниципального образования заняли кандидаты от «Единой России». Судьба восьмого будет решена жеребьевкой: претендент от партии и самовыдвиженец набрали равное количество голосов.

Напомним, в единый день голосования, 11 сентября, в Иркутской области прошли 513 муниципальных кампаний. В частности, были избраны мэры семи городов и районов, главы 216 поселений.

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