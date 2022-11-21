Полицейские задержали мошенника и вернули пенсионерке 210 тыс рублей в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В столице Приангарья полицейские вернули 72-летней женщине 210 тысяч рублей, которые она отдала аферистам. Жительнице Ленинского округа позвонила женщина, которая представилась ее дочерью. Разницу в звучании голоса она оправдала разбитой губой, якобы автолюбительница устроила ДТП с пострадавшим, которому требуется дорогостоящая операция. По легенде аферистки, в случае если не отдать все имеющиеся деньги, виновницу аварии посадят в тюрьму. Пенсионерка испугалась и передала все свои сбережения курьеру. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и регионального Главка полиции не дали злоумышленникам завершить преступление, задержав подозреваемого перед получением средств, отправленных очередной жертвой. Выяснилось, что осуществлял сбор денег 18-летний парень, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что курьер передавал деньги другому участнику мошеннической схемы, который отвечал за их перевод через банкомат на указанные подельниками номера. «Подработку» он нашел в мессенджере. С каждой украденной суммы парень оставлял себе 10%. Свою вину подозреваемый не отрицает. Накануне офицеры вернули владелице ее сбережения. С задержанным работают следователи. Устанавливаются другие участники преступления.

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