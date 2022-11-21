143 ветерана боевых действий прошли лечение за счет бюджета Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2022 года в Приангарье путевки на курорты и в санатории за счет областного бюджета получили 143 ветерана боевых действий. Их предоставляют при в рамках региональной программы «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022–2024 годы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В рамках региональной программы предусмотрены и другие меры поддержки. Например, организация профилактических медицинских осмотров и диспансеризации ветеранов боевых действий, содействие в их трудоустройстве, организация профессионального обучения и дополнительного образования, – рассказал министр соцразвития региона Владимир Родионов.

Стоит отметить, что ветеранам боевых действий и членам семей погибших или умерших ветеранов, желающим отправиться в санаторий, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, паспортом, удостоверением и справкой для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у.

Напомним, в конце прошлого года в Иркутской области приняли программу по соцподдержке ветеранов боевых действий и членов семей погибших ветеранов боевых действий до 2024 года. Их обеспечат бесплатными путевками в санатории и курорты, компенсируют расходы на зубные протезы, будут проводить медосмотры и диспансеризацию, помогать устроиться на работу и не только. Для ветеранов боевых действий предусмотрено наблюдение врача и консультации узких специалистов, диагностика, физиотерапия, массаж, психотерапия, грязевые и минеральные ванны и другие медицинские услуги.