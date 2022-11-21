Землетрясение произошло в Иркутске 21 ноября 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Байкале вновь зарегистрировали подземные толчки, которые чувствовали жители Приангарья. Эпицентр располагался в 25 километрах от поселка Тырган Ольхонского района. Землетрясение в Иркутске 21 ноября 2022 зафиксировали сейсмологи в 13:40 по местному времени. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Землетрясение в Иркутске 21 ноября 2022

- Энергетический класс: 11.3, магнитуда сейсмической активности – 4,1, интенсивность в эпицентре – 5-6 баллов, - отмечают специалисты.

В городах Приангарья сила толчков достигла 2 баллов.

Напомним, землетрясение в Иркутской области 19 ноября зарегистрировали сейсмологи в 14:57:59 по местному времени. Так как эпицентр располагался в Муйском районе Бурятии подземные толчки ощутили лишь на севере Приангарья. В ближайшем к эпицентру населенном пункте, поселке Северомуйск Бурятии, сила толчков ощущалась в 3-4 балла, в Бодайбо - в 2 балла, - рассказали в службе. - Энергетический класс: 12.0

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