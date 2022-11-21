Что произошло после концерта Петра Дранги в Иркутске Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Известный российский музыкант, аккордеонист-виртуоз и дирижер Петр Дранга выступил в Иркутске с концертом 18 ноября. Артист привез в Приангарье новое шоу «Музыка народов мира», которое сравнивают с театральным перфомансом. Примечательно, что на следующий день Дранга навестил пациентов Иркутской детской областной клинической больницы. Об этом в социальных сетях рассказал главный врач Юрий Козлов.

- Всего полчаса было у Петра Дранги между концертами, но эта маленькая встреча согрела большой зал! – рассказал детский хирург. - Зрители собрались буквально за несколько минут. Даже самые маленькие внимательно слушали, некоторые даже насмелились и задавали вопросы.

Выступление артиста – это его подарок к Международному Дню ребенка, который празднуют 20 ноября.

- Я всегда за то, чтобы в жизни детей была музыка, особенно в самом маленьком возрасте, - сказал в актовом зале больницы Дранга. - Поэтому родители, если у вас будет возможность. подарите своим детям баян, фортепиано, скрипка или флейту. Это поможет им положить счастливую творческую жизнь. Желаю физического и эмоционального здоровья!

Зрители попросили Петра исполнить на прощание знаменитую советскую песню «Катюша». Музыкант иркутянам не отказал.

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