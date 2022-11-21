Часть домов в Кировском районе Иркутска осталась без света из-за аварии Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Кировском районе Иркутска под отключение света попали дома сразу на пяти улица. В 13:28 21 ноября произошла авария на сетях. Об этом сообщают в Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Бограда, Марата, Сурикова, Чкалова, Чудотворская, - уточняют в соцсетях компании.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины аварии. Восстановить электроснабжение планируют до 17:00.

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