«Отхватывала» по полной. Актриса Аглая Тарасова раскрыла правду о съемках фильма «Лед» на Байкале. Фото: Регина РАХИМОВА.

Аглая Тарасова прилетела в Иркутск на фестиваль культуры «Энергия» и во время творческой встречи пообщалась с поклонниками. Многие почитатели хотели услышать ее впечатления от съемок фильма «Лед», которые частично проходили в Иркутске.

- Я отказывалась идти на кастинг, так как боялась не справиться, - удивила актриса. - У героини совершенно другой характер, да и как играть чемпионку по фигурному катанию, еще и с травмой?

Но Аглаю утвердили. Она была в шоке! Зря времени актриса не теряла, полгода посвятила тренировкам на льду. А чтобы максимально вжиться в роль, она нашла девушку в реабилитационном центре под Москвой с тяжелой травмой спины, и та рассказывала актрисе о своих чувствах и проблемах, помогая подготовиться к съемкам.

Первые съемочные дни проходили в Иркутске и поселке Листвянка на Байкале. Аглая была в восторге от роли, поэтому наш город ассоциируется у нее с ощущением радости и любви.

- Байкал я невероятно полюбила. Мы проводили там очень много времени. С утра уезжали в самый центр озера, - рассказала Аглая Тарасова. - В перерывах между съемками я ложилась ухом на лед и слушала, как Байкал разговаривает. В первый съемочный день мы с Сашей Петровым в -15 градусов были просто в нарядах для фигурного катания. И так дубль за дублем. Конечно, было очень холодно! А еще я очень много падала. "Отхватывала" по полной. Но стоило лечь и послушать Байкал, - и меня это успокаивало.

Напомним, что съемки фильма «Лед» в жанре драма, мелодрама, спорт проходили в Иркутске и на Байкале. Премьера картины состоялась 14 февраля 2018 года.

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