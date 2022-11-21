Изменение движения на улице Красного Восстания в Иркутске: запрет поворота Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменение движения на улице Красного Восстания в Иркутске объявила администрация города. Новшества действуют уже с 21 ноября. Они распространяются не только на автомобилистов, но и на пешеходов.

Изменение движения на улице Красного Восстания в Иркутске: запрет поворота

Теперь запрещен поворот налево с улицы Красного Восстания на улицу Ленина. С сегодняшнего дня доступен только поворот направо на 3 Июля. Соответствующие дорожные знаки уже установили.

Новые правила действуют и для пешеходов: "зебру" от угла улиц Ленинан и Тимирязева у 130-му кварталу уберут насовсем; взамен появится аж три пешеходных перехода около островков безопасности.

Изменение движения на улице Красного Восстания в Иркутске анонсировали еще 16 ноября, когда говорилось о новых ограничениях на улице Красноармейской.

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