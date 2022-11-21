Закупку тушения пожаров с помощью самолетов за 94 млн объявили в Иркутской области

Вопрос сохранения тайги для Иркутской области является приоритетным Фото: Иван МАКЕЕВ

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок сформировали закупку на более чем 94 миллиона рублей. Заказчиком выступила Иркутская база авиационной охраны лесов. Она хочет организовать тушение лесных пожаров в 2023 году с помощью авиации.

- Оказание авиационных услуг (лесоавиационных работ) с использованием самолетов типа Ан-2 с экипажем для мониторинга (авиапатрулирования) пожарной опасности, тушения лесных пожаров и проведении воздушных тренировок на территории Иркутской области в 2023 году, - сказано в сообщении на сайте.

Самолеты хотят временно разместить в аэропортах ряда городов Иркутской области. В их числе Усть-Кут, Киренск, Нижнеудинск, Усть-Уде, Жигалово и другие.

Напомним, в Иркутской области вопрос тушения лесных пожаров является приоритетным. Причиной появления огня может стать как погодные условия, так и неосторожность человека. Например, ранее 72-летний сибиряк случайно сжег 10 гектаров леса и нанес ущерб в 2 миллиона рублей. Причиной стал тлеющий мусор в выгребной яме на участке.

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