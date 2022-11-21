Экс-глава госучреждения ответит за подлог на 2,5 млн рублей в Иркутской области

Теперь обвиняемую может ждать огромный штраф Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области бывшая председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Куйтунского района пойдет под суд за служебный подлог. Сибирячка проходит сразу по нескольким статьям, в том числе за превышение должностных полномочий. Она нанесла государству ущерб на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщают СК и прокуратура Иркутской области.

-Сс сентября по декабрь 2021 года обвиняемая подписала фиктивные акты приемки выполненных работ по муниципальным контрактам на строительство четырех типовых индивидуальных жилых домов в р. п. Куйтун, с. Каразей, с. Карымск Куйтунского района, которые фактически не были завершены к установленному сроку, - объяснили в прокуратуре.

Чиновница не имела права подписывать документ, если зафиксировала нарушения во время строительства. Преступников раскрыли сотрудники ФСБ Иркутской области, дело с утвержденным обвинением направили в суд для вынесения приговора.

Напомним, по данным статьям наказанием может стать огромный штраф, лишение свободы и запрет на деятельность в государственных учреждениях.