70 студентов и аспирантов получат стипендии губернатора Иркутской области

Среди них студенты медицинского университета, ИРНИТУ, Иркутского госуниверситета и других Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Именную стипендию от губернатора Иркутской области получат 70 человек. Это студенты, аспиранты и ординаторы. Молодые люди показали себя как потенциальных ученых, готовых вносить вклад в развитие науки и региона. Соответствующее распоряжение подписал глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Выплата именной стипендии Губернатора - единовременная. 50 тысяч рублей - студентам, 55 тысяч рублей - ординаторам и аспирантам. Уверен, эта стипендия станет отличным подспорьем для молодых ребят, - написал Кобзев в официальном ТГ-канале.

Такие выплаты выступают как стимуляция молодых студентов на научную деятельность, а также как поощрение за уже имеющиеся успехи. Недавно Иркутская область вошла в ТОП-30 регионов с наилучшим научно-техническим развитием в России.

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