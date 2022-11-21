Погода в Иркутске 22 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Иркутске 22 ноября станет морозной и бесснежной. Первые серьезные заморозки ударят уже этой ночью, температура воздуха упадет в среднем до -15 градусов. В Гидрометцентре Иркутской области пообещали падение столбиков термометров аж до -17 градусов.

Погода в Иркутске 22 ноября: заморозки до -16 градусов

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный, юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -15,-17 градусов, днем -5,-7 градусов, - рассказали в Гидрометцентре.

Днем ветра практически не будет, он поднимется только к 20:00 по местному времени. Атмосферное давление примерно 728 миллиметров ртутного столба, оно тоже упадет примерно к вечеру. Влажность будет не менее 70%.

Погода в Иркутске 22 ноября не принесет снега, поэтому ситуация на дорогах должна быть спокойной: видимость хорошая, бокового ветра не будет.