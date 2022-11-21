Отключение отопления в Иркутске 22 ноября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 22 ноября коснется улиц трех округов сразу. Всего перебои с подачей тепла будут в нескольких десятках многоквартирных домов - это достаточно малое количество. В этот день в областном центре будут морозы до -16 градусов.

Отключение отопления в Иркутске 22 ноября: адреса, сроки

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 5, Советская, 139 и в переулке 1-й Советский, 3. На бульваре Гагарина, 72 ремонт проведет УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами», - рассказал оператор теплосетей города.

Отключение отопления в Иркутске 22 ноября пройдет в Ленинском, Правобережном и Свердловском округах. В Ленинском перебои пройдут всего в нескольких домах одного переулка - 1-го Советского. Тепла не будет с 9:00 до вечера. Подробности можно узнать из таблиц компании.