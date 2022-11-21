Патрулирование водоемов для обеспечения безопасности началось в Иркутске

В области уже были случаи смертей подо льдом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутской области начали проверки и рейды на водоемах. Сейчас они охвачены льдом, но он еще тонкий, поэтому заходить на него запрещено. Однако многие сибиряки игнорируют технику безопасности и гуляют по рекам. Поэтому специалисты проведут ежегодную акцию «Безопасный лед» в Иркутске. Об этом сообщили в администрации города.

- Стенды установлены на наиболее посещаемых иркутянами территориях: залив Якоби, у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», «Теплые озера», остров Юность, Боковская протока, посёлок имени Горького, Академгородок, район улиц Овражная и Костромская, съезды к рекам Ушаковка и Иркут. Ежедневно служба патрулирует данные территории для обеспечения безопасности населения, - заявил заместитель главы аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» Иван Тирский.

Напомним, в Ангарске, когда только начались холода, утонули отец с сыном. Они вышли на тонкий лед и не смогли выбраться.