Синоптики поделились, какой будет погода в Иркутске 22 ноября 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 22 ноября 2022 не выделится чем-то особенным. Да, облачность будет переменной, осадков преимущественно не ожидается. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 22 ноября 2022

- Погода в Иркутске 22 ноября 2022: в городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем будет -5…-7 градусов.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – 729 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 75%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 22 ноября также предполагает переменную облачность. В районах подует ветер с порывами до 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -5…-10, но если небо затянут облака, похолодает до -15…-20. Холоднее всего во вторник в Киренском, Катангском и северо-восточных районах, там сегодня днем -17…-22.

Кстати, метеорологи обещают, что и в Иркутске на этой неделе температура воздуха днем опустится до -18 – подробности здесь.

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