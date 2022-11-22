Почти 500 тонн корня солодки экспортировали из Бурятии в Китай. Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия Фото: Предоставлено "КП"

Из республики Бурятия в Китайскую народную республику с начала года по ноябрь экспортировано почти 500 тонн сушеного корня солодки – точная цифра 482.47 тонны. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Вся продукция была досмотрена, - говорят специалисты. - Контроль показал, что вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Для экспорта корня многолетнего травянистого растения было выдано 69 фитосанитарных сертификатов. Напомним, накануне сотрудники Россельхознадзора сообщали, что выдали больше двухсот сертификатов на вывоз из Бурятии кедрового ореха. Объем экспорта данного продукта составил 4.5 тонны.

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