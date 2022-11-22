Подозреваемого в нападении на женщину задержали в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину. Он напал на нее в подъезде. Хотел вырвать сумку, но сибирячка так просто сдаваться не собиралась, началась потасовка, на шум выбежали соседи. Напавшему удалось сбежать, но вскоре его задержали полицейские. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Денег хотел у нее взять, опохмелиться мне надо было, - признался на допросе подозреваемый. – А она меня потащила, мы с ней вместе упали, она начала стучать в двери, соседи вышли, я ушел.

Мужчина сказал, что уже давно не работает. Известно, что потерпевшая знакомы с нападавшим. Ранее, она помогала ему в трудных жизненных ситуациях. Случилось это все в поселке Белореченский.

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