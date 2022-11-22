Житель Иркутска сфотографировал паспорт коллеги и оформил на него микрозаймы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье наручники застегнули на руках очередного мошенника. Жертвой 25-летнего иркутянина стал его коллега по работе, с которым они вместе ехали в поезде во время командировки. Когда он отлучился, подозреваемый сфотографировал его паспорт. После чего, пользуясь снимком документа, в течение месяца брал микрозаймы на чужое имя. Так сибиряк незаконно получил 9900 рублей, которые потратил на свои нужды. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Оперативники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте установили личность и место нахождения подозреваемого, мошенник был задержан и дал признательные показания, - рассказали в ведомстве. - В отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теперь работник одного из иркутских предприятий рискует провести в колонии до двух лет.