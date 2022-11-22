Пьяный водитель на Honda Civic врезался в автомобиль ППС во время погони в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Этой ночью инспекторам ГИБДД в Иркутске пришлось устроить погоню. Подозрительно виляющую на дороге иномарку заметили на улице Розы Люксембург. Полицейские предположили, что за рулем хмельной водитель. Они потребовали лихача остановить автомобиль, но тот попытался скрыться во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Там в этот момент находился экипаж патрульно-постовой службы полиции. Машина под управлением злоумышленника совершила столкновение со служебным автомобилем, а затем, задев еще одно транспортное средство, врезалась в дерево, - рассказали в ведомстве. - Водитель был задержан полицейскими.

Оказалось, что за рулем был 18-летний парень, который купил иномарку Honda Civic накануне. Отпраздновав приобретение, молодой человек решил покататься, несмотря на отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО. Новенькое авто поместили на штраф-стоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мог не выйти в прокат из-за пьющего дяди Мити. И еще 6 фактов о фильме «Любовь и голуби», которые вы точно не знали. Дочь режиссера Владимира Меньшова Юлия раскрыла детали съемок легендарной комедии. (подробности)

«Сыну 10 месяцев, а я не могу взять его на руки»: Молодая мама сломала запястье, поскользнувшись возле торгового центра в Иркутске. Жительница Иркутска упала на льду возле торгового центра и сломала руку. (подробности)

«Как превращаются в зверя?»: Константин Богомолов рассказал, зачем снял сериал про ангарского маньяка Попкова, убившего более 80 человек. Режиссер Константин Богомолов в Иркутске выступал на фестивале «Энергия». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08