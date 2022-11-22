Спиральный компьютерный томограф появился в Усть-Илимской городской поликлинике. Фото: правительство Иркутской области

В Усть-Илимскую городскую поликлинику №2 закупили новое оборудование. Спиральный компьютерный томограф обошелся областному бюджету в 50 миллионов рублей. По словам осуществляющего полномочия министра здравоохранения региона Алексея Шелехова, аппарат уже смонтирован. В настоящее время представители рентгенологического центра готовят экспертное заключение, после чего будет сделано санитарно-эпидемиологическое заключение и выдана лицензия.

- Наличие в медучреждении томографа позволит увеличить процент раннего выявления онкологических и других заболеваний, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Также новую систему томографии ждут в больнице №3 города Братска. А в областном центре и Железногорске-Илимском врачи уже используют аппарат при проведении обследования пациентов.

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