Работу административных комиссий муниципалитетов обсудили в ЗС Иркутской области.

В ЗС обсудили вопросы организации административных комиссий в Иркутской области. В частности, упор делался на повышении эффективности их работы. Всего в регионе таких комиссий 166, только в этом году их специалисты рассмотрели 9 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Объем штрафов, которые поступили в областную казну, составил 6 миллионов рублей.

Директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Ольга Шигаева рассказала, в территориях обращают внимание на такие вопросы как, выпас животных, благоустройство территорий, порча детских и спортивных площадок.

Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении областного парламента Виталий Перетолчин отметил, комитет провел мониторинг. В результате собраны предложения из территорий, как изменить работу комиссий. - Всю информацию, которую мы получили по результатам нашего мониторинга и круглого стола, дополнительно проработаем, направим рекомендации в заинтересованные структуры. Нам нужно повысить эффективность работы административных комиссий, - сказал Виталий Перетолчин.