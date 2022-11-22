20-летнего жителя Тайшета осудят за убийство незнакомца из-за отказ дать сигарету

20-летний парень зарезал незнакомца за отказ дать ему сигарету в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приангарье перед судом предстанет 20-летний парень, которого обвиняют в жестоком убийстве незнакомого человека. По версии следствия, молодой сибиряк, проживающий в Тайшете, вечером 19 февраля отдыхал в одном из ночных клубов города. На улице он попросил сигарету у стоящего возле заведения мужчины, на что получил отказ. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой фигурант уголовного дела нанес множественные ножевые ранения в жизненно-важные органы 31-летнему потерпевшему, смерть которого наступила на месте происшествия, - рассказали в ведомствах.

Уголовное дело по статье "убийство из хулиганских побуждений" расследовано следователем СО по городу Тайшет регионального СУ СКР. Материалы рассмотрят в Иркутском областном суде.

Напомним, в одном из студенческих общежитий Улан-Удэ утро 18 ноября началось с поножовщины. Первыми на место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. Злоумышленник задержан на месте происшествия. Как рассказали в соцсетях очевидцы, ссора возникла между двумя соседями по комнате. 23-летний парень ранил 20-летнего студента в живот, после чего пострадавшего увезли в больницу.

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