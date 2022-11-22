Вице-спикер ЗС Лариса Егорова приняла участие в Форуме молодых политиков

Вице-спикер ЗС приняла участие в Форуме молодых политиков.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Лариса Егорова стала участницей Форума молодых политиков. Он был организован при поддержке правительства Иркутской области, чтобы объединить на одной площадке активную молодежь и действующих политиков, политтехнологов и лидеров общественного мнения.

Участниками форума стали более 100 человек. Среди них - представители общественных и некоммерческих организаций, молодежных парламентских структур региона и политических партий. На форум также собрались студенты, гражданские активисты, муниципальные депутаты и лидеры общественного мнения.

Программа форума была разделена на четыре тематических трека. Это «Социальные лифты. Карьера для молодежи», «Молодежный парламентаризм», «Молодежные крылья политических партий», «Медиа, политические технологии и личный бренд».

- Образ молодого политика сегодня - это прежде всего образ порядочного человека, - сказала Лариса Егорова. - На мой взгляд, сегодняшний политический кризис возник из-за того, что подавляющее большинство людей смотрит на происходящее своими глазами, а настоящий политик должен видеть все глазами избирателя. Главное - это люди, а не набор политических технологий.