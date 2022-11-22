Александр Ведерников вручил сертификаты на покупку учебников директорам школ в Черемхово.

Тринадцать сертификатов на приобретение школьных учебников вручил директорам образовательных учреждений председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников во время рабочей поездки в Черемхово. Педагогов также поздравили депутат областного парламента Виктор Побойкин и мэр Черемхово Вадим Семёнов.

Благодаря действию регионального партийного проекта «Единой России», новые учебники получат восемь общеобразовательных школ и открытая сменная школа, лицей и три коррекционные школы. Александр Ведерников отметил, что развитие сферы образования остается одним из приоритетных направлений деятельности для депутатов ЗакСобрания. Так, парламентарии работают над реализацией программы «Доступный школьный стадион», которая позволит проводить спортивные занятия для жителей всех возрастов.

Вадим Семёнов подчеркнул, что при поддержке депутатов регионального парламента удалось завершить капремонт в школе №8 и продолжить работы в школе №3. В планах – провести капитальный ремонт в школе №1 и в нескольких детских садах.