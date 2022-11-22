Власти Иркутской области будут компенсировать затраты на съемку фильмов в регионе. Фото: правительство Иркутской области

5 миллионов рублей предусмотрели на субсидии, которые будут выделять теле- и кинокомпаниям на съемку фильмов в Иркутской области. Такое постановление приняло региональное правительство. Компенсировать затраты начнут с 2023 года. Деньги можно будет потратить на оплату проезда, проживание членов съемочной группы, аренду транспорта, зарплату актерам, закупку оборудования и т.д.

- В Иркутской области много интересных мест, где могли бы разворачиваться сюжеты фильмов, - подчеркнул губернатор Игорь Кобзев. - Мы заинтересованы в съемках, так как это увеличит узнаваемость Иркутской области. Байкала у жителей России, поможет привлечь туристов.

Для получения субсидии важно, чтобы к созданию киноленты привлекались местные специалисты и артисты. Также фильм должен создавать положительный образ региона.

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