Центр обучения волонтеров для работы с жителями ЛНР и ДНР окрыли в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Центр подготовки и обучения волонтеров для участия в гуманитарных миссиях открылся в Иркутске. Первая группа обучающихся уже набрана. Все они в будущем будут работать с жителями Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в социальных сетях рассказал глава областного центра Руслан Болотов.

- Еще раз хочу сказать спасибо всем волонтерам за работу, мужество и смелость! - обратился к добровольцам градоначальник.

Напомним, 17 ноября мэр Иркутска Руслан Болотов вместе с заместителем Андреем Южаковым посетили Луганскую Народную Республику в рамках рабочей поездки. Они прибыли в Кировск и посетили несколько образовательных учреждений, в том числе гимназию. Ученикам начальных классов передали 127 комплектов школьной формы, которую сшили на Иркутской фабрике «ВИД».

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