Студент пропал без вести при загадочных обстоятельствах в Иркутске

Пропавшего без вести 19-летнего Дмитрия Орешкова разыскивают в Иркутске. Фото: "ЛизаАлерт"

В столице Приангарья продолжаются поиски студента исторического факультета одного из крупнейших вузов города. 19-летний Дмитрий Орешков пропал при загадочных обстоятельствах. Молодой человек вышел из общежития в 19:10 16 ноября и больше не выходил на связь с друзьями и близкими. Его никто не видел почти неделю. Родственники боятся, что с парнем могло что-то произойти. Иркутян просят помочь.

- Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться в поисковой отряд «ЛизаАлерт», - говорится в сообщении в социальных сетях университета, где учится Дмитрий.

Также фотографии с описанием примет студента неравнодушных горожан просят распространить в личных аккаунтах и интернет-пабликах.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные и короткие, очки.

Был одет: во все черное - спортивные штаны, куртка, кроссовки и черный рюкзак

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