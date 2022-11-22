Часть домов в Куйбышевском районе Иркутска осталась без света 22 ноября Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Днем 22 ноября свет отключили Куйбышевском районе Иркутска. Это было необходимо для избежания аварии. Специалистами ведутся неотложные работы. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Баррикад, Береговая, Гончарная, Декабристов, Динамо, Напольная, Ремесленная, Черского, - уточняют в компании.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00 по местному времени.

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