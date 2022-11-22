Учительница из Иркутской области стала победителем финала проекта «ТопБЛОГ». Фото: правительство Иркутской области

Учитель-дефектолог Лидия Полынцева из Приангарья стала одной из лучших в проекте «ТопБЛОГ», созданном президентской платформой «Россия – страна возможностей». Сибирячка победила в финале и вошла в список 27 лидеров со всей страны. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Проект реализовывал несколько направлений образовательных программ, в том числе по ведению просветительской деятельности в сфере государственного и муниципального управления в соцсетях, а также по популяризации школьного образования через профильные аккаунты и сообщества. Более 30 тысяч участников подали заявки на участие в проекте, а в финал вышли 198 финалистов из 53 регионов России, - рассказали в правительстве региона.

Напомним, лучший учитель Иркутска-2022 в качестве приза получил ключи от квартиры. Ключи в праздничной обстановке вручил мэр города Руслан Болотов. Это первый крупный подарок в истории конкурса. Достался он 35-летнему Максиму Лавлинскому, учителю информатики лицея ИГУ.