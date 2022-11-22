999 тысяч рублей перечислила мошенникам пенсионерка из Иркутска Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По классической схеме мошенники выудили у 72-летней жительницы столицы Приангарья почти миллион рублей. По телефону незнакомцы представились сотрудниками банка и начали запугивать пенсионерку, мол, преступники пытаются похитить ее накопления. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснили оперативники, пострадавшая под диктовку телефонных аферистов, через онлайн приложение перевела крупную сумму денег – 999 тысяч рублей. После всех действий - телефон вне зоны доступа. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, - рассказали в ведомстве.

Полицейские настоятельно просят сибиряков никогда не раскрывать незнакомым людям данных своих банковских счетов и карт. Даже, если собеседники представляются правоохранителями, специалистами службы безопасности и т.д., стоит проверить информацию, позвонив по официальным телефонам ведомства или компании.