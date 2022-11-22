Остановки школьного автобуса привели в порядок в Осинском районе

В Осинском районе привели в порядок остановки, где ждут школьный автобус местные ребятишки. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в селе Оса, деревнях Заглик и Харай пункты не соответствуют нормам: отсутствовали остановочные и посадочные площадки, заездной «карман», скамьи, освещение и другие обязательные элементы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием обязать органы местного самоуправления устранить нарушения, - рассказали в ведомстве.

Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Теперь в каждом населенном пункте, где школьники пользуются автобусом, располагаются остановочный пункты с крышами и скамейками.

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