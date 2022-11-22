Иркутский авиазавод передал Минобороны РФ истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация.

Иркутский авиационный завод изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Об этом сообщают на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

- В свете текущих задач промышленность действует солидарно с Министерством обороны. Координационный совет при Правительстве контролирует обеспечение потребности вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок, - сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Напомним, ранее сообщалось, что истребитель Су-30СМ2 до конца года взлетит в небо с новым двигателем АЛ-41Ф-1С. Агрегат с изменяемым ветром тяги сегодня используется в Су-35С. Истребителю также добавят новую авионику, усовершенствуют оптику, радар и системы наблюдения.

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