Пернатый сотрудник появился в заповеднике на Ольхоне. Фото: Андрей Паук (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»)

На Ольхоне работает необычный дежурный. В Прибайкальском национальном парке туристов на контрольно-пропускном пункте «Буругер» встречает птичка под названием поползень. Несмотря на свои скромные размеры, пернатый отличается отважным нравом - людей он не боится. Даже наоборот - соседству рад, поэтому обосновался неподалеку от вагончика государственных инспекторов. Об этом рассказали в социальных сетях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Общительный поползень прилетел на пост еще летом и был готов угощаться с рук, если ему предлагали очищенные кедровые орешки, - делятся сотрудники нацпарка. - С наступлением холодов крылатый приятель инспекторов осмелел настолько, что может сесть на голову или постучаться в стекло автомобиля, чтобы получить свою порцию еды.

Некоторые же туристы, не ожидая такой требовательности со стороны пернатой крохи, могут испугаться, поэтому работникам контрольно-пропускного пункта приходится знакомить всех посетителей с «дежурным»-поползнем.

СПРАВКА КП

Поползень - это небольшая птица из семейства поползневых, широко распространенная в Европе, Азии и Северной Африке. Обычен как в средней полосе России, так и в Сибири, где гнездится в лиственных, хвойных и смешанных лесах, а также в садах и парках населенных пунктов. В поисках корма ловко передвигается по стволам и ветвям деревьев, зачастую даже вверх ногами.

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