Пьяный житель Иркутской области угнал машину такси и пытался скрыться от полиции

До этого угонщик уже привлекался по нескольким статьям Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутской области задержала угонщика автомобиля. Диспетчерская служба приняла звонок от оператора такси: в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района у водителя такси забрали машину. Он выходил на перерыв, а когда вернулся к автомобилю, заметил неизвестного человека на водительском кресле. Тот закрыл дверь и начал уезжать.

- Хозяин машины вместе с диспетчером начали преследовать злоумышленника, параллельно поддерживая связь с сотрудниками полиции. Спустя некоторое время горе-водитель, двигаясь по улице Советская поселка Усть-Ордынский, не справился с управлением и допустил наезд на бетонную опору, - рассказали в МВД Иркутской области.

Когда полиция задержала угонщика, он был сильно пьян. 26-летний сибиряк не раз был в колонии по разным статьям. В чем была мотивация угона автомобиля такси - не ясно. Сейчас правоохранительные органы решают, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Напомним, за такой проступок мужчина может получить большой штраф, часы обязательных работ или лишение свободы.