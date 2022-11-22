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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 7:37

Пьяный житель Иркутской области угнал машину такси и пытался скрыться от полиции

Таксист был очень удивлен, когда заметил неизвестного мужчину на своем водительском кресле
Дарья БОЛЕСОВА
До этого угонщик уже привлекался по нескольким статьям

До этого угонщик уже привлекался по нескольким статьям

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутской области задержала угонщика автомобиля. Диспетчерская служба приняла звонок от оператора такси: в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района у водителя такси забрали машину. Он выходил на перерыв, а когда вернулся к автомобилю, заметил неизвестного человека на водительском кресле. Тот закрыл дверь и начал уезжать.

- Хозяин машины вместе с диспетчером начали преследовать злоумышленника, параллельно поддерживая связь с сотрудниками полиции. Спустя некоторое время горе-водитель, двигаясь по улице Советская поселка Усть-Ордынский, не справился с управлением и допустил наезд на бетонную опору, - рассказали в МВД Иркутской области.

Когда полиция задержала угонщика, он был сильно пьян. 26-летний сибиряк не раз был в колонии по разным статьям. В чем была мотивация угона автомобиля такси - не ясно. Сейчас правоохранительные органы решают, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Напомним, за такой проступок мужчина может получить большой штраф, часы обязательных работ или лишение свободы.