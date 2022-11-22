Водитель «Лексуса» сбил первоклассника на проезжей части в Усть-Куте 21 ноября

Днем ранее под колесами оказался еще один школьник. Фото: ГИБДД Иркутской области

В Иркутской области участились случаи автоаварий с участием несовершеннолетних разных возрастов. Только за последние сутки в регионе произошло два таких ДТП, в которых пострадали первоклассник семи лет и 9-летний мальчик. Об этом сообщили в прокуратуре и ГИБДД Приангарья.

- Водитель автомобиля «Лексус» допустил наезд на первоклассника, внезапно выбежавшего на проезжую часть. В результате случившегося 7-летний мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение. В этот же день в городе Зима водитель автомашины «Тойота» сбил 9-летнего мальчика, который стал пересекать проезжую часть перед близко идущим автомобилем, - рассказали в Госавтоинспекции.

Прокуратура взяла ход проверки по данным происшествиям на свой контроль. Ведомство установит степень ответственности автомобилистов и родителей пострадавших детей.

Ранее «КП-Иркутск» писала об автоугонщике, который сел в машину такси и просто уехал в случайном направлении. За ним гонялся хозяин автомобиля, а потом и полиция.